Légère hausse des prix à la consommation en octobre

L’INSEE vient de publier son rapport sur les prix à la consommation pour le mois d’octobre à La Réunion. Le département connait une légère hausse de 0,4%, principalement dû au secteur vestimentaire. Sur l’année, les prix ont connu une hausse de 2,5% dans l’île. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 24 Novembre 2021 à 06:00

Si l’on devait simplifier le rapport de l’INSEE sur les prix à la consommation, il suffirait de dire que la fin des soldes en septembre a fait monter les prix à la consommation.



En effet, le prix de l’habillement et des chaussures a augmenté de 7,3%, alors qu’il avait reculé il y a un an. De manière générale, ce sont les produits manufacturés qui ont augmenté (+1,3%), dans la lignée de l'augmentation sur l’année (+1,5%).



Le prix de l’alimentaire augmente également de 0,1%. En épluchant ce chiffre, on constate que les produits frais ont baissé de -2,7%, tandis que les autres produits ont augmenté de 0,3%, équivalent à l’augmentation annuelle.



Sur l’énergie, La Réunion s’en tire mieux que la métropole



Avec + 0,1 % d’augmentation en octobre, les prix de l’énergie marquent temporairement le pas après une nette augmentation entre juillet et septembre (+ 2,2 %). Les tarifs des produits pétroliers augmentent de 0,2 %. Si les prix du gazole et de la bouteille de gaz augmentent, celui du supercarburant recule. Les tarifs de l’électricité restent stables.



Sur un an, les prix de l’énergie augmentent de 14,3 % à La Réunion, passant au-dessus du niveau d’avant la crise sanitaire en février 2020, et de 20,2 % en France. Les produits pétroliers augmentent davantage : + 19,9 % à La Réunion et + 27,0 % en France.



Ce n’est pas le cas pour le tabac qui a vu une augmentation plus nette à La Réunion (+7,2%) qu’en France hors Mayotte (+4,8%).



Enfin, le prix des services reste stable. Les tarifs des services de transport augmentent de 2,8%, sous l’effet du relèvement des prix des tarifs aériens. Les prix des services de santé et des services rattachés au logement augmentent également (+ 0,2 %).



À l’inverse, les prix des "autres services" reculent de 0,4 % du fait de la baisse des tarifs d’assurances. Sur un an, les prix des services augmentent de 2,2 % à La Réunion et de 1,8 % en France.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur