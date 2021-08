A la Une . Légère hausse des prix à la consommation en juillet

L’INSEE vient de rendre public son rapport sur les prix à la consommation de juillet. À La Réunion, les prix ont augmenté de 0,3% durant cette période, notamment en raison de la hausse sur les produits pétroliers et le prix des services. Sur un an, l’augmentation des prix est de 1,3% dans le département.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Lundi 23 Août 2021 à 10:05

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,3 % en juillet 2021 à La Réunion, après + 0,1 % en juin et en mai. Ce sont principalement les prix des services, des produits pétroliers et du tabac qui ont augmenté, tandis que ceux des produits alimentaires et des produits manufacturés reculent. Sur un an, les prix augmentent de 1,3 % à La Réunion et de 1,2 % en France hors Mayotte.



Concernant les services, les prix ont augmenté de 0,9% en juillet. Ce sont surtout les prix du transport aérien qui ont décollé avec +33% (+13% en juin). Les loyers ont augmenté de 0,1%. La hausse est de 0,5% pour les « autres services », parmi lesquels se trouvent les prix des assurances automobiles et de la restauration à emporter. Les prix des services de santé et de communication restent stables.



Pour l’énergie, c’est 1,8% d’augmentation qu’il faut compter. Les produits pétroliers prennent 2,6% tandis que l’électricité reste stable. L’augmentation sur un an des produits pétroliers est de l’ordre de 14,9% et retrouve son niveau d’avant crise sanitaire.



Les produits manufacturés et l’alimentation baissent



Parmi les (petites) bonnes nouvelles, les prix des produits manufacturés baissent de 0,2%. Les prix des téléviseurs et des smartphones reculent tandis que l’habillement et les chaussures augmentent à peine. Sur un an, la baisse est de 0,1%.



Les produits alimentaires ont baissé de 1% en juillet après 6 mois de hausse en raison des légumes frais. En juillet, la baisse des prix frais est de l’ordre de 7,6%. Sur un an, les prix de l’alimentation augmentent de 0,3% dans l’île, mais montent à 16,2% sur les produits frais.



Enfin, le tabac prend 0,3% en juillet et 7,5% sur un an.



