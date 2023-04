Léger frémissement des indicateurs Covid à La Réunion

Une augmentation de la circulation du virus Covid-19 est observée depuis deux semaines à La Réunion, selon les données de Santé publique France. Une augmentation qui s'est matérialisée tristement par le décès de 5 personnes. Selon le Professeur Patrick Mavingui, directeur de l’UMR PIMIT (Processus Infectieux en Milieu Insulaire Tropical), "il faut étudier les cas en profondeur. Ce sont probablement les comorbidités qui jouent le rôle principal et le Covid joue un rôle d'accélérateur. Il faut également connaître le parcours vaccinal des victimes", explique l'épidémiologiste.



Entre la semaine 15, soit du 10 au 16 avril, et la semaine 16 (du 17 au 23 avril), le taux d’incidence est passé de 85 cas pour 100 000 habitants à 105 cas pour 100 000 habitants, nous confirme de son côté l'ARS.



L’activité de dépistage a également augmenté avec un taux de dépistage passant de 215 tests pour 100 000 habitants à 274 en une semaine. Toutefois, le taux de positivité est stable (39%) sur la période.



A ce jour, l’impact hospitalier est à un niveau bas. Environ 1% de l’activité des urgences hospitalières était en lien avec la Covid-19 en semaines 15 et 16. Sur cette période, un patient avait été admis en unité de soins critiques. En semaine 16, 5 décès liés à la Covid-19 étaient à déplorer. Depuis octobre 2022, le nombre de décès par semaine fluctue entre 0 et 5.



Le variant majoritaire qui circule depuis plusieurs mois à La Réunion est un sous-variant d’Omicron. Il n’y a pas de nouveau variant détecté à ce jour qui pourrait expliquer une recrudescence de la circulation virale.



L’ARS La Réunion recommande aux personnes fragiles de se faire vacciner pour se protéger des formes sévères de la maladie ; vaccination possible en même temps que la vaccination contre la grippe, et de se protéger avec les gestes barrières notamment dans les lieux à forte fréquentation.