Légalisation du cannabis thérapeutique: Anaïs Patel propose une expérimentation de 2 ans à La Réunion

Dans un courrier commun au Président de la république et à la Ministre de la Santé, j’ai proposé de placer la Réunion en territoire d’expérimentation dans le cadre du plan de légalisation du cannabis thérapeutique.



En effet, l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) va prochainement présenter son plan sur le déploiement des nouveaux produits à base de cannabis thérapeutique sur une période de deux ans.



Selon le Centre d’analyse économique (CAE), la légalisation du cannabis thérapeutique pourrait générer plus de 2 milliards de recettes fiscales au niveau national.



A la Réunion, le Zamal, l’or vert local est depuis plusieurs générations utilisé pour soigner des maladies génétiques ou chroniques telles que la maladie du Crohn ou la sclérose en plaques. Lors de l’épisode du Chikungunya en 2005-2006, alors qu’aucun remède n’était disponible, seules les tisanes de zamal soulageaient les malades. C’est également le cas actuellement dans le cadre de l'épidémie de Dengue. Les molécules de zamal seraient également efficaces en neurologie ou encore pour traiter l’épilepsie notamment chez les enfants.



Aussi, le secteur agricole réunionnais est prêt et dans l’attente de cette diversification. En effet, certaines voix se sont récemment élevées pour se plaindre de la suppression des 38 millions d’euros d’aide à la filière canne dans le prochain budget. Certains agriculteurs souhaitent donc se diversifier et travailler à l’organisation de la filière zamal thérapeutique.



Cette nouvelle filière pourrait créer des milliers d’emplois sur notre territoire ; Avec ses 23% de chômage, la Réunion doit pouvoir s’inscrire dans le développement de ce nouveau modèle économique.