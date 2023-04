A la Une . Lecture : Deux livres pour une rockeuse

Immortelle, inoubliable, lors de sa tournée d’adieu internationale qui l’avait fait passer par Munich, Paris, Rio, Londres. Taille fine, jambes musclées, voix rauque saccadée, celle qu’on surnommait « la mamie du rock » faisait envier la gent masculine… et féminine lorsqu’elle montait sur scène. Nous avons tous la nostalgie de voir Tina Turner sur scène interpréter « Simply the best ». Par Gilette Aho - Publié le Dimanche 2 Avril 2023 à 08:42

Elle fascinait Rod Stewart, David Bowie, Eros Ramazzoti, Bruce Willis avec qui elle a chanté. Elle y mettait toute son énergie.



La dernière décennie écoulée, la rockeuse nous a offert une autre facette de sa personnalité en publiant deux ouvrages. L’un sur le parcours de son existence. Le second sur son chemin spirituel.



Dans les pages de « Tina Turner Autobiographie », nous découvrons ses débuts sur scène auprès d’un mari violent Ike Turner. Elle raconte comment elle s’est affranchie de l’homme qui l’exploitait et la malmenait. Elle l’a quitté du jour au lendemain. Ike Turner finira sa vie dans les excès de drogues et d’alcool.



Lorsqu’elle a repris le contrôle de son existence, elle dévoile qu’elle a vécu deux rencontres, celle d’avec Erwin Bach, son amoureux devenu son mari, et le bouddhisme. Elle est persuadée d’avoir vécu plusieurs vies. En cela, elle se questionne sur ses talents de décoratrice, ses désirs de posséder des maisons du style victorienne, son premier tube international en 1985 « we don’t need another hero », bande musicale du film « Mad max » dans lequel elle interprète un personnage de science-fiction ainsi que la chanson « goldeneye » tirée du film de James Bond.



Dans « Le bonheur est en vous – mon chemin spirituel », Tina Turner explique sa transformation à travers le bouddhisme et la méditation. Elle explique les principes du bouddhisme de Nichiren qui, à chaque tournant de son existence, l’ont accompagné à travers les vibrations des mantras et des pauses méditatives. Une double résilience pour une femme qui commença sa vie abandonnée par son père et sa mère et qui par la suite subit la violence conjugale : elle fut l’une des premières célébrités à prendre la parole publiquement pour refuser d’être victime d’un mari violent. Et finalement faire face au monde de la musique qui ne voulait plus d’elle… parce qu’elle avait 45 ans.



Deux ouvrages qui transmettent à chaque lecture : un espoir, une force, une lumière pour une auteur qui écrit : « je ne suis pas sage mais le commencement de la sagesse est là ; c’est comme se détendre et accepter les choses ».



Tina Turner Autobiographie : 320 pages – Harper Collins

Le bonheur est en vous : 253 pages – Massot Editions