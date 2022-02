Lecornu débarque ici avec ses gros souliers

Pour la Saint-Valentin, Lecornu débarque à La Réunion dans une tenue de père Noël.

Dans sa hotte, une fin de NRL en tout viaduc !

C’est cadeau, alors on ne dit pas le prix ni même une simple estimation.

C’est généreusement offert par l’Etat français

Qui n’a très probablement pas toute cette énorme somme d’argent uniquement pour 2, 5 km de route en mer.

Un « cadeau » qu’on est forcé d’accepter.

AUCUNE étude préalable des 4 tracés encore possibles n’a été entreprise par des cabinets indépendants !

Tout ça sent la promesse électorale qu’on ne sera pas capable de finaliser puisque Macron sera probablement éconduit de l’Elysée.

En choisissant un tracé en viaduc en mer vraiment hors de prix, on repousse aux calendes… grecques un RRTG (réseau régional de transport guidé) et la suppression des ronds-points sur le boulevard sud.

Des travaux on ne peut plus importants et très urgents.

La seule issue viable et d’un bon prix demeure une route terrestre sous galerie de protection.

Un quotidien local en a abondamment parlé, schémas à l'appui.

Mais Huguette préfère emboiter le pas douteux de Lecornu.

Voilà deux politiques à La Réunion qui nous font honte.