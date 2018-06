Lecornu : "On ne peut pas faire n’importe quoi sur le littoral"

Le Secrétaire d’Etat à la transition écologique, Sébastien Lecornu, était en visite cet après-midi dans l'ouest. Lui étaient présentés les projets d'Ecocité de Cambaie puis celui déjà en cours de réalisation du Coeur de ville de La Possession.



Cette séquence dans le secteur ouest a été l'occasion pour le ministre de faire allusion au dossier des paillotes.



"On ne pourra pas construire comme on construisait avant, surtout dans une île où la démographie est particulièrement positive, dynamique, et où l’on sait que c’est le littoral qui absorbe l’essentiel de la densité de population. Donc ça veut dire que si l'on souhaite protéger l’environnement, sans faire n’importe quoi sur le littoral -sujet d’actualité - il faut donc construire autrement", a-t-il déclaré aux côtés du maire de Saint-Paul, en première ligne dans l'épineux dossier des paillotes.