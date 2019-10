Leconstant condamné à 6 mois ferme pour menaces de mort et provocation à la haine raciale

Didier Leconstant, aussi connu sous le nom de Monsieur Bam par le biais des vidéos diffusées sur sa page Facebook, a été condamné ce mardi à six mois de prison ferme pour menaces de mort et provocation à la haine raciale, rapporte la presse écrite, soulignant son absence à l'audience.Des menaces proférées à l'encontre d'un policier de la brigade anti-criminalité du Port dans une vidéo publiée en janvier dernier, le tout accompagné d'un discours anti-zoreys, note le JIR.Celui qui a désormais cinq condamnations à son casier judiciaire - notamment pour avoir humilié un homme handicapé - était également mis en cause pour injures publiques. Remonté suite à la fermeture administrative de son bar, il s'en était pris au maire du Port dans une vidéo publiée pendant les gilets jaunes. Il a sur ce point bénéficié de la prescription.