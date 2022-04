Communiqué Leal Distribution Réunion (LDR) va distribuer Diageo

Voici le communiqué de Leal Distribution Réunion (LDR) qui va maintenant distribuer Diageo : Par NP - Publié le Vendredi 29 Avril 2022 à 17:22

Déjà bien implanté dans l’île, le groupe mauricien Leal (BMW, MINI, iShop…) comptera bientôt une société supplémentaire à La Réunion, avec la naissance de Leal Distribution Réunion (LDR) au 1er juillet 2022. Cette nouvelle entité se positionnera en leader sur le marché des spiritueux, avec la reprise des activités de distribution du portefeuille Diageo à La Réunion.





Diageo une référence mondiale des spiritueux



Johnnie Walker, Smirnoff, Gordon, Tanqueray, Captain Morgan, Bailey’s… Ces célèbres marques d’alcool, et bien d’autres encore, sont produites et commercialisées sur toute la planète par le groupe britannique Diageo, leader mondial sur le marché des spiritueux. A La Réunion, une filiale de Diageo s’occupe depuis vingt ans de la distribution du portefeuille de marques. Avec une réussit certaine : en 2021, Diageo Réunion affichait ainsi un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros, porté par les quelques 70 % de parts de marché sur le whisky du très prisé Johnnie Walker Red.



A compter du 1er juillet prochain, et sous réserve de validation par l’Autorité de la Concurrence, la nouvelle société Leal Distribution Réunion dirigée par Philippe-Alexandre Rebboah, qui occupe déjà la fonction de Directeur Général de Leal Réunion, aura la responsabilité de cette « carte Diageo ».





Un développement qui confirme l’ancrage réunionnais du groupe



La création de LDR s’inscrit dans une volonté de diversification des activités du groupe Leal à La Réunion. Présent dans l’automobile, dans l’informatique et la téléphonie, le groupe Leal poursuit son développement localement en misant sur des métiers déjà maîtrisés par les équipes implantées à Maurice. En l’occurrence, en ce qui concerne le marché des spiritueux, la société PNL (subsidiaire du groupe Leal) distribue depuis de longues années déjà les marques Diageo sur l’île soeur.



A l’avenir, Leal Distribution Réunion pourra donc s’appuyer sur les supports logistiques et sur les savoir-faire spécifiques éprouvés à Maurice. Toutefois, c’est bel et bien l’emploi réunionnais qui sera privilégié, préservé et même renforcé avec la création de cette filiale. En effet, l’activité de LDR continuera de s’appuyer sur les réseaux et sur les compétences des 19 collaborateurs que compte actuellement Diageo Réunion. Certaines fonctions administratives et financières, qui avaient été délocalisées, seront quant à elles rapatriées à La Réunion.



"Notre expansion à La Réunion, ne tient pas du hasard, nous avons choisi de nous implanter avec des métiers que nous maitrisions déjà à Maurice. Nous avons toujours privilégié l’emploi local avec des collaborateurs locaux. Lors de la construction de notre concession nous avions également fait confiance à des partenaires réunionnais. Notre développement à La Réunion est avec et pour les Réunionnais" déclare M. Eric Leal.





Leal, un groupe mauricien solide et en pleine expansion



Si l’essentiel est encore principalement concentré à Maurice, là où l’aventure initiée par Eric Leal et sa famille (qui détiennent près de 80% des parts du groupe) a commencé, ce sont désormais environ 40 % des activités du groupe Leal qui sont localisées à l’étranger. Une part appelée à gonfler davantage avec la création de Leal Distribution Réunion. De l’automobile (63% du chiffre d’affaires global) à l’énergie, en passant par les télécommunications, l’informatique et la distribution de médicaments, de spiritueux et de biens de consommation, le groupe a petit à petit diversifié ses activités pour s’implanter à La Réunion, à Madagascar, en Afrique et même en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie Française.



La groupe Leal affiche un chiffre d’affaires de 280 M€ en 2021, pour un bénéfice net de près de 11 M€. L’entreprise compte au total plus de 1 400 employés, dont environ 120 à La Réunion.



Une île où le groupe mauricien a d’abord investi en 2006 avec la société iShop (distributrice des produits Apple), qui a réalisé 15 M€ de chiffre d’affaires en 2021 et ouvrira prochainement un 6e point de vente, avant de reprendre, en 2013, la distribution des véhicules BMW et MINI.

En 2021, Leal Réunion compte deux concessions, dont celle de Prima ouverte en 2017, et a terminé leader sur le segment premium, avec plus d’un millier de véhicules neufs vendus (contre 860 en 2019) et un chiffre d’affaires dépassant les 84 M€ (contre 65 millions en 2019, année record jusqu’à présent).