Léa et Félicien Vilpont célèbrent leurs noces d’or

Entourés de leur famille et de leurs proches, les époux VILPONT ont fêté ce lundi 26 décembre 2022 leurs Noces d’or. Lui, ancien chef d’équipe à la SOGEA et elle, femme au foyer, se sont rencontrés au Tampon et se sont mariés à respectivement 20 ans et 19 ans. Originaires de Saint-Gilles-les-Hauts, ils ont accueilli les élus de la Ville : Bernadette MOUNIAMA-CUVELIER et ALEXIS POININ-COULIN, pour fêter ce demi siècle d’amour.