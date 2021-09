A la Une .. Léa Dillac élue Miss Saint-Gilles 2021

Saint-Gilles était en effervescence samedi soir avec l’élection de Miss Saint-Gilles 2021 en direct sur Télékréol. La n°4, Léa Dillac, a raflé tous les suffrages en remportant la couronne tant convoitée. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Lundi 20 Septembre 2021 à 16:03

Elles étaient sept candidates à rêver de porter la couronne de Miss Saint-Gilles 2021 : trois de Saint-Gilles les Hauts et quatre de Saint-Gilles-les Bains. Parmi ces jeunes filles se trouvait une candidate porteuse de handicap (elle souffre d’hémiplégie). Le thème de cette 10ème édition : "Level up".



"En mars 2020, on a été confiné et il fallait tout recommencer à chaque fois qu'on avait l'autorisation de la préfecture. Pendant plusieurs mois, il y a eu une suite de restrictions et de confinements compliqués. On a eu vingt jours pour faire cette élection. Seuls les membres de l'équipe, artistes, jury et un parent par candidate ont été autorisés. Chacun est venu avec son pass sanitaire pour être sûr de faire l'élection dans les meilleures conditions possibles", raconte avec émotion Edwige Pavot, la présidente du comité Miss Saint-Gilles.



Léa Dillac a réussi à se démarquer des autres candidates en devenant Miss Saint-Gilles 2021. A 20 ans, elle poursuit ses études d’Histoire afin de devenir professeur plus tard. Lilou Bois est la première dauphine et Camille Rivière la seconde.



"Pendant toutes ces années, je me suis débrouillée toute seule pour faire de ces élections un bel événement (aucune aide de la mairie). Je ne pouvais compter que sur le mérite de mes partenaires et membres de l'équipe que je tiens à remercier", rajoute Edwige Pavot.



Toutes les photos sont signées Jpixel photographie.











