A la Une ... Léa Churros et Lycïnais Jean en concert ce week-end

Les deux étoiles montantes du zouk se produisent ce samedi 25 février au Teat Plein Air.

Par NP - Publié le Mercredi 22 Février 2023 à 09:48

Léa Churros et Lycinaïs Jean vous proposent de prolonger la Saint-Valentin pour un concert live à Saint-Gilles.



La Réunionnaise connait un grand succès avec des milliers de spectateurs et des millions de vues sur les réseaux sociaux. Le tube "Laisse-toi aller" feat Rm’n prod sorti en mai 2022 cumule 9 millions de vues. Après avoir fait les première parties de Kalash, Dadju ou encore Tayc, la Dyonisienne a su s’entourer de Rm’n prod, Varaine Ben et de Lycïnais Jean.



Cette artiste caribéenne, auteure, compositrice et interprète s’est lancée en solo après avoir été batteuse, puis chanteuse et guitariste dans un groupe. En 2020, Lycinaïs sort son album "Mèche Reb'l" dont sera extrait un premier titre "Au Nom De l'Amour".



"Mon pêché" est le fruit de la collaboration entre les deux artistes. Le clip cumule déjà plus d'1,2 million de vues sur Youtube.