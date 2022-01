A la Une . Le zamal peï très convoité à Maurice envoie 5 personnes en prison

Un dossier supplémentaire à mettre sur la pile du trafic entre La Réunion et l'île soeur et de nouvelles incarcérations sévères pour le cultivateur, le guetteur, le passeur, le skipper et les organisateurs. Par Isabelle Serre - Publié le Vendredi 21 Janvier 2022 à 06:20

Le 30 mai 2020, deux sacs contenant chacun sept kilos de zamal, bien emballés, ont été oubliés sur les quais du port de Ste-Rose. Ils ont été ramassés par des pêcheurs, témoins une fois de plus d'un trafic de stupéfiants inter-îles, et confiés aux gendarmes. La découverte avait déclenché le début d'une enquête. Sur les paquets de cannabis made in Réunion se trouvaient les empreintes et l'ADN de deux personnes déjà connues des forces de l'ordre. Et notamment celles de Prakash Dookhy déjà condamné en 2018 pour des faits similaires.



Le quadragénaire, dit "Le Mauricien", est désigné comme le cerveau dans l'équipe des six individus qui ont été pris la main dans le sac début 2021 après enquête, ouverture d'une information judiciaire et de nombreuses investigations. L'homme est en lien avec son frère, bien qu'il s'en défende, et déclare plutôt partager avec lui une passion commune pour le PMU. Mais les écoutes téléphoniques sont formelles. C'est lui qui était en lien avec les cultivateurs et qui organisait les transferts.

Les gendarmes avaient volontairement laissé faire afin de bien comprendre les tenants et aboutissants de ce qui est décrit aujourd'hui comme une association de malfaiteurs. Un délit passible de dix ans de prison.



Le zamal convoité par les touristes de Maurice



Ses cinq acolytes, convoqués à la barre du tribunal correctionnel ce jeudi, ont eu des rôles bien définis dans les deux faits d'exportation qui leur sont reprochés, en date de 2020, et un troisième projet avorté du fait de leurs interpellations en 2021. Tous ont minimisé leur rôle dans ce trafic, se réclamant d'une importante consommation personnelle. Un argument difficile à admettre quand on sait que des quantités astronomiques ont été découvertes chez certains.

Le 30 mai 2020, ce sont environ 56 kilos de zamal qui devaient rejoindre Maurice, pour une valeur de revente estimée à un million d'euros. Le zamal peï serait très convoité sur l'île soeur, non pas par les habitants mais par les touristes.



Jusqu'à six ans d'emprisonnement ont été requis par la représentante de la société, les avocats de la défense qualifiant le dossier de "bancal" et dénonçant des peines "folles", les prévenus étant qualifiés de "menu fretin" pendant que les barons de la drogue courent toujours. Le cannabis permettrait même de guérir plus vite du Covid. C'est dire...



Pour finir, le tribunal a prononcé des peines allant de 4 ans de prison ferme pour le Mauricien à 3 et 2 ans dont 1 avec sursis probatoire et maintien en détention. Le plus chanceux écope de 2 ans intégralement assortis d'un sursis probatoire.