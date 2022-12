A la Une . Le youtubeur Norman Thavaud en garde à vue pour corruption de mineurs et viols

Norman Thavaud, le YouTubeur aux 12 millions d’abonnés, a été placé en garde à vue ce matin pour viol et corruption de mineur, selon le journal Libération. Par Pierrot Dupuy - Publié le Lundi 5 Décembre 2022 à 18:20

L'animateur de la chaîne "Norman fait des vidéos" est en garde à vue dans le cadre d’une enquête préliminaire confiée à la Brigade de protection des mineurs (BPM).



Selon Libération, six jeunes femmes ont "été interrogées" et cinq d’entre elles, dont deux mineures, l’accuseraient de viol.



Déjà en 2020, une fan québécoise l’avait publiquement accusé de l’avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel. Elle avait indiqué avoir porté plainte au Canada. Elle est actuellement en France pour être confrontée à Norman devant les enquêteurs.





