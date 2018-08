Le yacht de Paul Allen, confondateur de Microsoft, aperçu à Mayotte

Le méga-yacht du milliardaire Paul Allen , co-fondateur aux côtés de Bill Gates de la firme Microsoft, se trouve actuellement en escale à Mayotte après un passage à Nosy-Be.D'un coût estimé à plus de 250 millions de dollars et long de 126 mètres pour 18 de large, l'Octopus de Paul Allen fait partie des 10 plus grands yachts du monde et dispose des technologies les plus avancées en matière de navigation et de sécurité. Ce palace flottant transporte habituellement trois hélicoptères ainsi qu'un mini sous-marin.En 2017, Paul Allen s'était rendu à La Réunion avec l'Octopus et a pu admirer le Piton de la Fournaise avec un de ses hélicoptères.