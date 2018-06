Courrier des lecteurs Le wagon de la bêtise de la CGT cheminot glisse sur les rails de mon mépris……

Ce lundi 18 juin, c’est l’appel de très nombreux lycéens en métropole comme à la Réunion, pour se présenter aux épreuves du baccalauréat. Beaucoup empruntent un moyen ferroviaire . C’est un moment important, stressant parce-que examen de culture générale. Nous l’avons tous vécu sauf peut-être les grévistes CGT Cheminot et Sud Rail……..(vous m’avez compris). Leur niveau de réaction démontre bien qu’ils n’ont rien à foutre de nos enfants et de leur avenir et même des leurs, qui vont se rendre à une épreuve charnière, sésame d’ études supérieures. La grève est maintenue !



La loi concernant la SNCF a été votée ce 14 juin . L’affaire semble pliée, les voyageurs- otages vont enfin pouvoir circuler normalement . Mais non ! Sud Rail et La CGT n’arrêteront pas là ! Il reste en amuse bouche les négociations sur la convention collective. Un bonne raison pour alimenter les élections professionnelles de décembre 18 . Ce préambule pour révéler que cette grève est devenue grève politique contre le gouvernement. Le but n’est plus de défendre le service public, mais la contestation du gouvernement.



En attendant, qui trinque ? L’usager/travailleur quotidien, nos enfants qui vivent un moment sensible avec le bac et qui ne peuvent se déplacer normalement. Personnellement je trouve cela dégueulasse. Et puis la grande majorité des français qui s’apprête à partir en vacances……



Martinez, à une lettre prêt, vous méritez le…martinet ! Alain NIVET Lu 121 fois





Dans la même rubrique : < > La France macronienne et ses héros Griveaux, Darmanin, cireurs de pompes de la macronésie