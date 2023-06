Pour l'amour du ciel, intéressez-vous à de vrais sujets. A quoi servirait notre planète si les humains disparaissaient ? (Ce que certains souhaitent, semble-t-il). On vous a égaré avec le terrorisme, le réchauffement climatique, le covid et maintenant l’affrontement Est/Ouest de cinglés en Ukraine. Les décideurs de ce Monde jouent un jeu très dangereux dont nous sommes tous les otages. Le seul sujet important vous échappe donc. Explications :



1 – Le terrorisme n’a que 2 origines : Le mécontentement des oubliés de la Terre et la manipulation de cette colère par les décideurs mondiaux. Objectif : faire peur à la populace, magouiller en misouk pour réduire au silence tous ceux qui pourraient s’opposer ou nuire au monde occidental que, par la même occasion, on enrichit en pillant les richesses des dominés.



2 – Le réchauffement climatique existe, c’est vrai. Mais il est loin d’avoir la dimension que l’on annonce à tue-tête. On fait peur aux gens et, par la même occasion, on magouille en haut lieu pour enrichir les copains.



3 – Le covid, Dieu merci, anodin, n’est qu’une petite bavure du programme international de recherche pour la fabrication d’une arme biologique censée remplacer l’arme nucléaire, beaucoup trop destructrice.



4 – Ukraine : Poutine soutenu explicitement ou implicitement par tous les mécontents remontés contre la politique hégémonique de l’Occident, fait joujou avec les nerfs de l’Amérique et de ses complices. Pour l’instant, on ne voit pas d’autres issues que le déchainement nucléaire mortel pour tous ou un blocage des combattants terrorisés par cette perspective.



Le vrai sujet est donc le reprise en main d’une gouvernance mondiale un peu plus digne et raisonnable que ce qui se passe actuellement. Tout ce que l’on peut espérer c’est que finalement, tous les enfants du Monde décident de s’aimer au lieu de se jalouser ou pire, se détruire les uns les autres. Ce n’est pas un vœux pieu, c’est une obligation car dans le cas contraire, l’issue des tensions actuelles a de fortes chances, à terme, d’être l’apocalypse finale et définitive.