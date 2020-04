Le vote sur le déconfinement choque les députés, même ceux de LREM

À droite non plus la pilule ne passe pas. Eric Woerth, président de la commission des Finances, et le patron des députés LR Damien Abad, exigent "un temps de réflexion" aux parlementaires. "C’est un sujet extrêmement grave, extrêmement sérieux. Il faut peut-être laisser 24 ou 48 heures aux parlementaires pour avoir un temps de réflexion et émettre un vote solide", estime Eric Woerth.



Une manœuvre politique assez étonnante de la part du gouvernement qui avait pourtant navigué seul depuis le début de la crise. Le calcul politique semble indéniable tout en restant flou sur les motivations. Impossible pour l’heure de savoir si l’objectif est de maintenir tous les députés En Marche dans les rangs par un vote global, ou tout simplement pour entraîner les autres partis politiques en cas de chute. Début de réponse mardi.