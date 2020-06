Courrier des lecteurs Le vote blanc : le peuple décide pour le peuple

Par Collectif pour la reconnaissance du vote blanc974 - Publié le Vendredi 26 Juin 2020 à 17:32 | Lu 448 fois

La grande valeur du bulletin blanc

Aujourd’hui la classe politique ne répond plus aux attentes de la population, dont une partie est dans une situation de plus en plus précaire.

Cette précarité permet aux politiques d’entretenir une clientèle électorale, et de maintenir la population, sous son bon vouloir. Si besoin est, cette précarité a été révélée ou/et confirmée par le COVID-19.

Le COVID-19 a aussi confirmé la faible utilité de la classe politique.

Aujourd’hui, à qui confier la responsabilité et la gestion politiques ? Tout en continuant à faire vivre pleinement la démocratie ?

La première réponse : La démocratie, c’est d’abord d’exprimer la volonté du peuple.

C’est au peuple d’exprimer sa volonté. Son pouvoir. Ses responsabilités.

Aussi, le peuple doit reprendre son pouvoir. Et ses responsabilités.

Ce pouvoir et ses responsabilités sont contenus dans un seul bulletin.

Le bulletin blanc.

Voter, c’est prendre des décisions.