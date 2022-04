"Le vote Le Pen ne peut pas être une option", réagit le Parti de Gauche

Le communiqué :



Avec ce résultat du premier tour de l’élection présidentielle, 5 années de galère sont promises pour les Réunionnais. Pour La Réunion, la déception est à la hauteur de l’espoir soulevé. Les 40% recueillis par Jean-Luc Mélenchon à La Réunion constituent le socle d’un pôle démocratique, populaire, social et écologique. Il doit s’élargir avec tous ceux qui, bien que n’ayant pas voté pour le candidat de l’Union populaire, sont animés par la volonté égalitaire du féminisme, veulent un SMIC à 1400€, la retraite à 60 ans, la reconnaissance de nos biens communs (l’hôpital, l’école, la justice, la police), une révolution agricole pour en finir avec la malbouffe et la maltraitance animale, pour répondre au défi climatique organiser le 100 % d’énergies renouvelables et repenser la mobilité individuelle. Ce vote donne espoir et souhaite sans équivoque un autre monde pour nous.



Le deuxième tour va voir deux candidats se disputer la destruction de l’État social en se moquant de l’écologie. Mais nous sommes clair, le vote Le Pen ne peut pas être une option.



Pas une voix ne doit aller vers la candidate d’extrême droite !



Quant au Président sortant, c'est à lui qu’incombe la responsabilité, il a trop fait souffrir le peuple. Maintenant qu’il se débrouille pour convaincre les électeurs.



Le programme l’Avenir en commun est un socle. En faire la maison commune d’une gauche écologique et sociale pour les prochaines échéances est de notre responsabilité individuelle et collective.



Vite la 6ème République



Pascal HOAREAU

Pour le Parti de Gauche de la Réunion