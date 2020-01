<<< RETOUR La Réunion Positive

Le volontariat international : L’engagement, la mobilité et l’insertion des jeunes réunionnais

Actuellement, plus de 50 jeunes réunionnais sont engagés en mission de volontariat à l’international afin de vivre une expérience de mobilité et de solidarité dans la région Afrique Australe (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie) et les îles de l’Océan Indien (Madagascar, Maurice et Rodrigues, les Seychelles, Union des Comores). Le désir d’échanger, de partager et de transmettre leurs compétences, tout en découvrant le monde, est un véritable moteur pour ces jeunes qui décident de s’engager dans la région, chaque année, en mission de Volontariat de Solidarité Internationale (VSI).



L’antenne de France Volontaires à La Réunion contribue à la mobilité et au désir d’ouverture et d’engagement des jeunes par le biais de programmes de volontariats.



Sous statut VSI, les volontaires mettent leurs compétences au profit d’une structure locale partenaire, sur une durée d’un à trois ans. Issus de formations diverses, ils interviennent en appui à des structures locales dans différents domaines à caractère économique, environnemental, social et culturel, tout en favorisant les dynamiques de coopération et d’échanges entre les acteurs des pays concernés et les professionnels réunionnais. La pertinence et les bénéfices de ces expériences d’engagement à l’international ne sont plus à démontrer : plus de confiance en soi, d’ouverture d’esprit, un développement des compétences et un véritable tremplin professionnel.



À ce jour, plus de 150 Réunionnais ont eu la chance de vivre une expérience de VSI, avec le soutien de la Région Réunion et le Feder coopération (Interreg V Océan Indien) qui co-financent ces missions et permettent aux jeunes de disposer de différentes indemnités mensuelles.



Le 8 novembre 2019, France Volontaires et la Région Réunion ont signé une convention-cadre afin de renouveler leur partenariat pour les années à venir (2019-2021). L’association a également multiplié ses partenariats avec d’autres collectivités réunionnaises et diversifié ses actions, permettant à un plus grand nombre de volontaires de s’engager dans les pays voisins.



ZOOM sur

ANNIVERSAIRE : 10 ANS DE VOLONTARIAT INTERNATIONAL



Créée en 2009 sur le socle de l’Association Française des Volontaires du Progrès (AFVP), France Volontaires fête cette année ses 10 ans. Devenue plateforme associative, elle fédère une cinquantaine de membres et poursuit sa mission d’envoi de Volontaires de Solidarité Internationale (VSI) tout en contribuant à dynamiser et à développer les différentes formes d’engagements relevant des Volontariats Internationaux d’Echange et de Solidarité (VIES).

À La Réunion, les principales missions de France Volontaires sont :

➜ Informer et orienter le public sur les dispositifs de volontariat à l’international,

➜ Recruter, préparer, et encadrer les Volontaires de Solidarité Internationale et de Service Civique à l’international.

CONTACT ➜ FRANCE VOLONTAIRES

ANTENNE DE LA REUNION

3 rue des Ecoliers

97490 Sainte-Clotilde

02 62 30 96 18

www.france-volontaires.org ➜ FRANCE VOLONTAIRESANTENNE DE LA REUNION3 rue des Ecoliers97490 Sainte-Clotilde02 62 30 96 18 La Réunion Positive

Dans la même rubrique : < > Chantier du nouveau pont de la Rivière des Galets : Point d’étape Appel à Projets : Manifestations à caractère économique