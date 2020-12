Société Le volcan passe en phase de vigilance, la partie haute de l’enclos accessible

La préfecture annonce que le Piton de la Fournaise passe en phase de vigilance ORSEC ce vendredi. Le public peut donc à nouveau se rendre sur la partie haute de l’enclos dès demain. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 18 Décembre 2020 à 14:44 | Lu 163 fois

Le communiqué :

Piton de la Fournaise : passage en phase de vigilance

A compter du vendredi 18 décembre

Suite aux constatations de l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF), lors de la reconnaissance effectuée le 17 décembre 2020 avec le bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), l'office national des forêts (ONF) et le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM), le préfet de La Réunion a décidé de revenir en phase de vigilance du dispositif spécifique ORSEC* du Volcan du Piton de la Fournaise à compter du vendredi 18 décembre.



L'interdiction d'accès du public à la partie haute de l'enclos du Piton de la Fournaise est levée à compter du samedi 19 décembre à 8h00.



Une inflation de l'édifice volcanique montre une mise en pression du réservoir magmatique superficiel. De ce fait une éruption à moyenne échéance n'est pas totalement à exclue.



En conséquence, tous les arrêtés d'interdiction d'accès sont levés, à l'exception d'une partie du sentier Rivals qui reste interdit, 300 mètres (Nord-Nord-Ouest) avant d'accéder au cratère du Caubet.



Le public devra se conformer strictement aux prescriptions et consignes figurant sur les panneaux d'information et d'avertissement affichés sur le site.



