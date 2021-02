A la Une . Le vol Paris-Réunion cauchemardesque atterrira au tribunal le 19 avril

Les passagers du vol d’Air France du 12 avril 2018 poursuivent la compagnie en justice suite au retard de 40 heures qu’ils ont subi. Leur vol reporté à deux reprises dans des conditions qu’ils estiment chaotiques, les plaignants réclament 100 000€ de dédommagements. Le verdict est attendu le 19 avril prochain. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 2 Février 2021 à 09:00 | Lu 2568 fois

Près de trois ans après, la pilule est toujours aussi amère pour les 400 passagers du vol AF 642 prévu le 12 avril 2018 à 21h. Prévu, car il ne décollera que le 14 avril 2018 à 14h, soit 41h après. Un cauchemar pour les passagers et un mauvais rêve pour la compagnie qui se retrouve à la barre des accusés.



Le 12 avril 2018, les passagers doivent embarquer à bord de l’avion à l’aéroport d’Orly, direction La Réunion. Après 3h d’attente, ils apprennent que le vol est annulé. Ils dorment donc dans des hôtels. Un vol est reprogrammé le lendemain à 16h30. Après 3h dans l’avion, ils doivent redescendre. Ils partiront finalement le lendemain…avec à nouveau 3 heures de retard. Surtout, les passagers ne supportent pas de ne jamais avoir été informés durant cette affaire.



Une quarantaine de passagers se sont donc rassemblés pour porter l’affaire en justice. S’ils ont déjà reçu 400€ de dédommagement pour chacun des deux vols annulés, ils réclament entre 2000 et 4000€ de dommages et intérêts. Un total de 100 000€ pour la compagnie. Le tribunal doit rendre sa réponse le 19 avril prochain.



Gaëtan Dumuids