Le voilier en détresse aurait repris sa route vers La Réunion

Samedi, soir, un voilier a rencontré des difficultés de navigation alors qu'il était en pleine mer, entre Madagascar et La Réunion . Le navire avait deux personnes à son bord, qui se trouveraient, à l'heure actuelle, en parfaite santé.Le CROSS (Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Secours) a débuté une opération de secours dimanche matin. Le voilier en question, un navire d'environ dix mètres, aurait manqué de carburant et eu également des problèmes pour hisser sa voile, comme le soulignent nos confrères du Quotidien.Au cours de la journée, un avion a réalisé une déviation volontaire en plein vol pour capturer le navire vu d'en haut, voile hissée. A l'heure où cette photographie a été prise, le voilier était à 130 kilomètres de nos côtes. Le CROSS a tenté de poursuivre l'opération, mais c'était sans compter une mauvaise connexion radio. Il a alors contacté les navires à proximité du voilier en difficulté.Deux navires ont pu interagir avec le voilier et lui ont ainsi fourni le carburant nécessaire. Aux dernières nouvelles, et toujours selon nos confrères du Quotidien, le voilier aurait repris sa route vers La Réunion.