Courrier des lecteurs Le vivre ensemble Réunionnais... les vieux fusils !

Par Carl Joseph - Publié le Mardi 29 Mars 2022 à 11:04

Repas d'amis au resto "Le Baril".

3z'arabs, 2chinois, 3 yabos,tous péï, made in Réunion,la recette pou ke la mayonnaise prend, liée par les souvenirs et l'amitié intercommunautaire. Ne parlons même pas de religion, c'est intégré: le musulman enfant a grandi à côté de l'église du village et a appris à entendre les cloches sonner et le yabo a vu, parfois à contre cœur, sa sœur partir en couple avec le z'arab: La révolution des mœurs et coutumes a commencé il y a 60 ans à la Réunion. ..les pionniers sont là !

On ne finit jamais de mieux se connaître afin de mieux s'accepter.

Tout se démystifie...en se racontant nos souvenirs....si seulement jeunesse savait ?