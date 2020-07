Courrier des lecteurs Le virus et son amie la clim

Par Dominique des Trois Bassins - Publié le Mardi 28 Juillet 2020

Quand les bateaux de croisière ou de la marine ont été contaminés, mème les personnes confinées dans leurs cabines tombaient malades. Idem pour les avions, des gens bien portants se retrouvaient avec le virus. Mème en changeant la clim dans certains avions, il est évident qu'à l'heure des repas, quand tous enlèvent les masques pour manger, si le camarade collé à coté de vous est positif, vous risquez gros...



Dans une émission télé de "c'est à vous", les journalistes expliquaient que dans une salle confinée, en Chine, une personne positive au covid, avait contaminé 8 autres personnes , mème éloignées d'elle, à cause de la clim...



Les présidents de Mada et Maurice refusent d'ouvrir leurs frontières avant fin aout.



En Thailande, Quand ils ont fait venir les personnes de l'extérieur et que le virus est revenu, ils ont aussitôt refermé le Pays!



Comme les hôtels ici font des prix et qu'on mange très bien dans les gites et tables d'hôtes, les locaux qui n'ont plus envie de voyager, pourront passer quelques jours ou semaines de vacances dans l'ile, qui n'a rien à envier aux autres destinations touristiques, car ici, il y en a pour tous les gouts.



Espérons que les autorités prendront en compte tous ces problèmes, car les touristes à peine arrivés se promènent partout , et dans une boulangerie avec une grosse clim, 4 sont rentrés ensemble sans masque....