Le violeur présumé du Mahé placé en détention provisoire

Le violeur présumé du Mahé avait déjà été présenté devant le juge des libertés et de la détention (JLD) le 6 juin dernier. Me Julien Barraco, avocat du violeur présumé, avait alors sollicité un renvoi afin de mieux préparer la défense de son client.Présenté ce mardi après-midi devant le JLD, l'homme a, sans grande surprise, été placé en détention provisoire.Le Saint-Andréen, chauffeur de poids-lourd, avait été placé en garde à vue le mardi 4 juin suite à la réception des analyses ADN permettant de le confondre. Après 48h de garde à vue, il avait été déféré devant un juge au tribunal de Champ-Fleuri pour être mis en examen.La procureur a requis le placement en détention provisoire pour éviter les troubles à l'ordre public, notant le comportement de rôdeur et de prédateur que l'homme a adopté le soir des faits. Ajoutée à cela, la psychose suscitée par les faits sur les réseaux sociaux.Autre élément justifiant son placement en détention, la victime l'a reconnu. L'avocat du jeune homme n'a donc pas argumenté contre les préconisations du parquet.