Le violent agresse sans cesse sa copine mineure et part en prison

C’est un de ces cas inquiétants. V.D., 26 ans, était jugé devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce mardi pour violences contre celle qui était, à l’époque, sa compagne. Depuis le début de l’année, il la violente lorsqu’il la croise dans leur quartier du Chaudron. Coups de poing, de pied, de bâton, une morsure, une tentative de coup de couteau. Chez la mère de la victime, ce sont les menaces, armé d’un sabre et dégradations à coups de marteau.



Devant le tribunal, il ne dit rien. Mais il ne cesse de se retourner pour jeter des regards menaçants aux victimes. À tel point que la procureure doit le sommer de se retourner. Aucune ombre de regret, paraît-il. Et surtout, toujours cette agressivité. V.D. compte déjà sept condamnations sur son casier judiciaire.



"Depuis qu’il est en prison, on se sent enfin en sécurité, avoue la mère, on peut enfin dormir". Elles pourront dormir un peu plus tranquilles, car il a été condamné à deux ans de prison donc 6 mois de sursis.