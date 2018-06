Le village préféré des Français: Hell-Bourg se hisse à la 4ème place

Pas mal ! Hell-Bourg, qui faisait partie des 14 villages en lice pour le concours Le village préféré des Français, diffusé sur France 2, s'est hissé à la quatrième position, juste devant le Mont Saint-Michel (Normandie)."Un village créole pittoresque qui a su conserver son âme", indique le reportage tourné sur notre île, présenté aux téléspectateurs qui ont pu voter tout au long de l'émission. À noter que l'heure tardive de diffusion à La Réunion, en raison du décalage horaire, a pu décourager certains Réunionnais de participer au vote.La première place du concours a été remportée par Cassel (Hauts de France). Roussillon (PACA) et Mittelbergheim (Grand Est) et se placent respectivement à la deuxième et troisième place.Le Replay de l'émission à découvrir juste ici : www.france.tv/france-2/le-village-prefere-des-francais