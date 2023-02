Communiqué Le village SAFTHON, "un lieu unique pour répondre aux nombreux besoins des femmes et leurs familles"

Le village SAFTHON se tiendra le dimanche 5 mars de 8 h 30 à 13 h au Bleu Bayou (forêt de l’étang-salé). Par N.P - Publié le Lundi 27 Février 2023 à 12:04

Le 8 mars est la journée des droits des femmes pour plus d’égalité entre les sexes. Le cœur de réseau de SAF France reproduira le 5 mars, au sein d’un village SAFTHON, l’accompagnement proposait toute l’année, aux femmes et aux familles concernées par l’alcoolisation fœtale au sein de SAF France. Sage-femme, gynécologues, conseillère juridique, médiatrice sociale, coach sportif et nutritionniste ... Des professionnels et experts seront sur place afin de répondre aux questions des femmes sur leur stand, mais également sous forme d’ateliers. Pendant ce temps, les enfants de 3 à 10 ans pourront participer à des ateliers spécifiques.



Quand, quelle heure, et où est-ce ?



Participez au village SAFTHON, le dimanche 5 mars de 8 h 30 à 13 h au Bleu Bayou (forêt de l’étang-salé).



Qui peut participer ?



Ouvert à toutes les femmes (avec ou sans problème avec l’alcool) en particulier et à leurs familles.



Pour participer :



Rendez-vous le 5 mars au Blue Bayou dès 8 h 30 du matin. Pour la balade à vélo, ramenez votre vélo, protection, une tenue de sport, une casquette et votre bouteille. Pas de vélo ? SAF France et son partenaire mettent à disposition des vélos en location sur place. Vous pourrez également acheter vos fruits et légumes sur place auprès des agricultrices pëi.



Le programme



Santé, Bien-être, accès au droit, accompagnement professionnel, soutien social…et artistes ! Le village SAFTHON répond dans un même lieu à tous vos besoins.

8 h 30 à 13 h : village SAFTHON (stand d’information, dépistages, balades à vélo)

11 h 30 à 12 h 30 : plateau artistique : Karen & Son’j, Gilbert Pounia, Faustine, Jimmy & Sarah Nathy, Kévin Lebon, Cindy Hoarau, Ti Kaf.

14 h à 16 h : Concours de Slam de collégiens, Fon’ker, Lecture des Slams, Remise des prix du concours du Slam SAFTHON.