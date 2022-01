Et s'il n'y avait pas de dieux !



Imaginez !



Le bonheur de vivre sans se soumettre à une promesse de vie éternelle ne venant que de Dieux virtuels ! A moins que nous acceptions que nous soyons notre Propre Dieu !



Le malheur, sur son lit de mort, de se repentir tout seul de ses excès et d'affronter la peur du néant !



Tout cela est compliqué et je plains ceux qui ont délivré des messages saturés de haine envers les autres Humains qui ne partageaient pas l'amour de leur dieu ou de leur idole politique du moment !



Nous sommes sur un minuscule caillou ICI à la Réunion... et sur une Terre qui n'est rien face à l'immensité de l'univers !