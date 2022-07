Courrier des lecteurs Le vice guerrier plus fort que la dissuasion nucléaire

(À moins du sursaut d’une autre intelligence…) Par François-Michel Maugis - Publié le Mardi 5 Juillet 2022 à 10:11

Encore un paradoxe dû au machiavélisme des prédateurs humains. Alors qu’un temps, la dissuasion nucléaire a retardé le déclenchement d’une 3ème guerre mondiale, un chef d’état vient de se servir d’elle pour paralyser l’adversaire tout en continuant une guerre classique. Il ne s’agit plus d’une escalade des moyens de destruction mais d’une escalade de l’intelligence agressive et destructrice.



Ce que l’on peut craindre avec cette intelligence-là, c’est que nous ne sommes toujours pas capables d’empêcher la fin du Monde. Elle est seulement plus lente. Elle nous évitera la fin brutale d’un embrasement nucléaire mais, l’accélération des tensions économiques, politiques et sociales actuelles, va faire naître, dans l’avenir de nouveaux Poutine. Comme dit la chanson, nous mourons de toute façon, mais de mort lente… à moins du sursaut d’une autre intelligence, un peu plus constructive, positive et vertueuse.