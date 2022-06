La grande Une Le viaduc de la Nouvelle route du littoral sera partiellement ouvert en septembre

En ouverture de cette assemblée plénière du 28 juin, la présidente de Région vient d'annoncer l'ouverture partielle du viaduc de la Nouvelle route du littoral. Cette ouverture se fera sur les deux voies côté montagne du viaduc dans un premier temps. Elle sera combinée avec le maintien de la circulation sur l'ancienne route du littoral sur ses deux voies côtés mer. Cette ouverture partielle est programmée pour le mois de septembre. Par LG - Publié le Mardi 28 Juin 2022 à 09:36





Cette première portion se matérialisera par l'ouverture des 2 voies du viaduc côté montagne. Avec cette ouverture, la Région espère ainsi mettre fin "dès septembre" aux basculements qui paralysent l'actuel tracé de la route du Littoral.



L'actuel tracé restera ouvert, mais que sur ses voies côté mer pour permettre aux milliers de véhicules d'être le plus éloignés possible de la falaise.



A partir de septembre donc, les automobilistes diront donc adieu aux basculements entre Saint-Denis et la Grande chaloupe.



