La grande Une Le viaduc de la NRL ouvrira ce dimanche à midi dans le sens Nord/Ouest

C'est probablement l'une des annonces les plus attendues par les 80.000 automobilistes réunionnais empruntant quotidiennement la route du Littoral. À l'occasion d'un point presse donné ce mardi à la Pyramide inversée sur l'avancement des travaux d'achèvement du tronçon Saint-Denis/La Grande Chaloupe, la présidente de Région Huguette Bello en a profité pour donner les modalités d'ouverture partielle du grand viaduc. Ce dernier sera ouvert - partiellement- au grand public à compter de ce dimanche à 12h dans le sens Nord/Ouest. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 23 Août 2022 à 15:05





Huguette Bello a annoncé l'ouverture anticipée du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral dans le sens Nord/Ouest ce dimanche à midi. La présidente de Région a expliqué que le programme de travaux sur les accropodes mal-posés était "bien engagé mais pas achevé". Des grues spéciales qui occupent la moitié de la NRL sont toujours mobilisées car les dernières fortes houles ont augmenté le nombre d'accropodes à repositionner (de 2.800 à 4.900). Les travaux ne seront pas finis entre la fin de l'année et le début de l'année prochaine.



"Le temps des promesses non tenues est terminé", explique la présidente de Région. L'élue précise que l'ouverture partielle du viaduc de la NRL signifie la fin des basculements de la Route du Littoral entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe d'ici un mois.



Comment accéder à la NRL ?



Les usagers de la route qui viennent de Saint-Denis pourront y accéder via le Barachois ou le Boulevard Sud. Ils arriveront sur la digue côté montagne. Une fois sur le grand viaduc, ils passeront par un "S" où la vitesse est limitée à 50 km/h pour arriver côté mer. Arrivés à la Grande Chaloupe, ils repasseront côté montagne via un autre "S" où il faudra circuler au maximum à 70 km/h.



"L'Etat accompagne ce projet depuis le début et finance à moitié le raccordement décidé, 17 millions d'euros sur les 34. C'est dire l'attention et l'effort", explique Jérôme Filippini, le nouveau préfet de La Réunion avant de rappeler que l'Etat continuera d'accompagner la Région sur le chantier, "420 millions d'euros supplémentaires vont être apportés".



Jean-François Hoarau, premier adjoint de Saint-Denis, s'est exprimé sur le sujet : "Cette ouverture partielle est une bonne nouvelle pour les Dionysiens et tous Réunionnais qui prennent quotidiennement cette route. Grace à l'ouverture de cette portion, ni houle, ni pluie ne provoqueront le basculement entre Saint-Denis et la Grande Chaloupe sauf événement exceptionnel."



Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur