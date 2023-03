A la Une . Le viaduc 5400 de la NRL en chiffres

On circule depuis ce mardi dans les deux sens de circulation sur le viaduc de la Nouvelle Route du Littoral. La circulation s’y faisait dans le sens Nord/Sud uniquement alors qu’il fallait emprunter l’ancienne route de l’ouest vers le nord. Le viaduc maritime de la NRL est un chantier titanesque qui a duré 7 ans sous la maitrise d’œuvre d'EGIS. Par NP - Publié le Mercredi 1 Mars 2023 à 07:00

Les chiffres de ce chantier hors norme font tourner la tête.



5,4 km de route en viaduc sur une largeur de 28,90m posés en pleine mer. Le pont entre la Grande Chaloupe et Saint-Denis repose sur 48 piles d’une hauteur qui varie de 24 à 38 m. Ces piles reposent entre 12 et 15 m sous le niveau de la mer.



Environ 300.000m3 de béton, 38.000 tonnes d’acier ou encore environ 9.000 tonnes de précontrainte ont été nécessaires à la construction des piles et autres voussoirs. Le poids de certains éléments des voussoirs du tablier pouvait aller jusqu’à 670 tonnes. La barge Zourit s’est également occupée d’acheminer les voussoirs sur culée qui peuvent peser jusqu’à 2.400 tonnes.



Cette barge, de 107m de long et 44m de large, construite spécifiquement pour le chantier de la NRL, pouvant transporter jusqu’à 4.800t, est aujourd’hui stationnée dans le port de Rotterdam.



Plus de 800 personnes ont travaillé sur le chantier du viaduc.



Le coût du chantier avait été chiffré en 2021 à 716 millions d’euros.



L’ouverture complète de la NRL sur ces 12,5 km est espérée pour 2029/2030.



Chaque jour, plus de 60.000 usagers et 60% du fret transitent aux pieds des falaises sur l’ancienne route du Littoral.