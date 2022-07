Mayotte Le versement des fonds européens interrompus à Mayotte

Il y a une semaine, l'euro député Younous Omarjee annonçait l'arrêt des subventions versées par l'Europe au profit de l'île aux parfums. En cause, des irrégularités constatées suite à une procédure de contrôle fin 2020 sur le programme FEDER-FSE. Par NP - Publié le Mardi 19 Juillet 2022 à 15:19

Le programme opérationnel 2014-2020 FEDER FSE de Mayotte contribue à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive. Il vise en particulier à investir dans les secteurs de l'eau et des déchets selon la législation environnementale européenne pour 22 % du budget total.



16 % du budget sont consacrés à l'amélioration des infrastructures sociales et sanitaires et 12,6 % doivent faciliter la transition vers une économie sobre en carbone. Par ailleurs, près de 9 % du budget soutiennent la compétitivité et l'innovation des PME et améliorent l'environnement économique de l'île sœur. Enfin, 10 % du budget est alloué à l'adaptation au changement climatique.

Mais, problème : suite à une procédure de contrôle fin 2020 sur ce programme, des irrégularités et déficiences graves ont été constatées. Elles concernent notamment la vérification des marchés publics, des aides de l’État et l’éligibilité des participants aux formations.



Aussi, la Commission a interrompu le remboursement des demandes de paiement intermédiaires et a déclenché la procédure de suspension des paiements du FEDER et FSE.



"Une interruption préjudiciable pour Mayotte, la région la plus pauvre d'Europe", a tweeté le député Younous Omarjee.



"On a, semble-t-il, un problème de gestion, on s'y attelle et on va le résoudre ensemble", a renchéri le ministre délégué aux Outre-mer, Jean-François Carenco, interviewé le 14 juillet dernier par nos confrères de la 1ère.