Le versement de la prime d'activité en nette hausse: Combien de bénéficiaires supplémentaires à La Réunion ?

Mise en place après la crise des gilets jaunes fin 2018, la revalorisation de la prime d'activité a connu un bond spectaculaire du nombre de ses bénéficiaires. Selon les chiffres communiqués le 5 août dernier par la Caisse nationale des allocations familiales (Cnaf), plus de 2,2 milliards d'euros ont été versés à plus de 4,1 millions de foyers sur tout le territoire national au premier trimestre 2019, soit une hausse de 52% en un an. À La Réunion, on recense 12 668 bénéficiaires supplémentaires par rapport à décembre 2018.



À La Réunion, le versement de la prime d'activité a bénéficié à 72 554 allocataires au 31 mai 2019 contre 59 886 allocataires au 31 décembre 2018, soit une augmentation de 21,15%. Depuis le 1er janvier 2019, les conditions d'ouverture de la prime d'activité ayant été élargies, la Caf de La Réunion a mis en œuvre des actions de communication multicanal (affichage, dépliant, campagne web, information sur notre page Facebook, émissions de radio) afin de mieux faire connaître cette prestation. "L'objectif est d'optimiser l'accès aux droits notamment des nouveaux demandeurs", nous indique l'organisme.



Cette mesure d'urgence prise par le gouvernement et appliquée en janvier 2019 prévoyait une prime d'activité revalorisée à 90 euros pour les salariés rémunérés à hauteur du SMIC sans oublier une éligibilité élargie aux contribuables (célibataires) gagnant près de 1 800 euros mensuels.



Avec cette augmentation, le montant moyen de la prime d'activité passe ainsi à 173 euros par mois à la fin du trimestre 2019 contre 155 euros un an plus tôt selon les chiffres de la Cnaf. Notons que cette augmentation est parallèle à celle du nombre de bénéficiaires. En effet, en 12 mois, plus de 1,4 million de foyers supplémentaires ont bénéficié de cette prime.



"Cette forte hausse des effectifs et des dépenses est à relier à la revalorisation de 90 euros du montant maximum de la bonification individuelle, qui a accru le recours à la prestation, tout en augmentant le montant de prime d’activité versé aux personnes qui en bénéficiaient déjà", indique la Cnaf dans son communiqué.



La Cnaf confirme par ailleurs que le montant global des primes a quasiment doublé en un an: du premier trimestre 2018 au premier trimestre 2019, le montant total alloué à la prime d'activité est passé de 1,26 milliard d'euros à 2,2 milliards d'euros.



Concernant les bénéficiaires de RSA, leur nombre a également progressé mais légèrement. Au niveau national, 1,88 millions de foyers en ont bénéficié soit une hausse de 0,6% sur un an. Une augmentation également perceptible à La Réunion, puisqu'au 31 mai 2019, la Caf de La Réunion comptait 99 959 bénéficiaires du RSA contre 98 355 au 31 décembre 2018. Au total, les différentes Caisses d'allocations familiales ont ainsi versé au total près de 2,78 milliards d'euros de cette prestation pour un montant moyen de 496 euros.