Le versement de l'allocation de rentrée scolaire commence ce 3 août

Les besoins des marmailles sont nombreux pour la rentrée: fournitures scolaires, vêtements, équipements sportifs, transports scolaires, cantine etc. Des dépenses que peut éponger l'allocation de rentrée scolaire.



Les aides s’adaptent à l’âge de vos enfants. Plus ils sont âgés, plus grande sera la somme versée.



Pour les 6-10 ans: 370,31 euros sont alloués;

Pour les 11-14 ans: 390,74 euros sont alloués;

Pour les 15-18 ans: 404,28 euros sont alloués.

Les seuils de revenus maximum sont calculés en fonction du nombre d’enfants à charge :



25 319 euros pour un enfant à charge;

31 162 euros pour deux enfants à charge;

36 005 euros pour trois enfants à charge;

Au-delà de 3 enfants, il faut ajouter 5 843 euros de ressources par enfant.



En 2020, 63,9 millions d’euros ont été versés aux familles sur toute la France. Ces allocations ont pu aider pas moins de 80.382 foyers dont 272.521 enfants.











Comment en bénéficier ?



Si votre enfant est âgé entre 6 et 16 ans et que vous êtes déjà inscrit à la CAF, aucune démarche n’est à prévoir, les aides vous seront versées automatiquement. Si votre adolescent est âgé entre 16 et 18 ans et qu’il suit un parcours scolaire ou s'il est en apprentissage, il suffit de le déclarer sur le site ou sur l’application de la Caisse d’Allocations Familiales.



Concernant les enfants de moins de 6 ans déjà inscrits en CP, il faudra envoyer un certificat de scolarité à la CAF (à récupérer auprès de l’école).