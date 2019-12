Le verdict est tombé : le plus bel arbre en objets recyclés est…

34 structures participantes, soit plus d’une centaine d’enfants, accompagnée des équipes pédagogiques et des animateurs pour ces activités périscolaires ont pu participer au concours du plus bel Arbre de Noël, réalisé en objets recyclés.



Un choix cornélien pour le jury qui devait au départ récompenser trois lauréats dans chacune des catégories : Maternelle, CP/CE1/CE2 ET CM1/CM2. Ce dernier fut surpris par tant d’ingéniosité, d’imagination et d’originalité que trois coups de cœur ont été décernés !



Après plus d’un mois de préparation, une cinquantaine d’enfants inscrits dans les associations périscolaires de la commune de Saint-Paul était réuni au Jardin de la Liberté ce mercredi 18 décembre pour la remise de prix de ce fameux concours. Une journée récréative qui a satisfait les marmailles venus féliciter les participants, danser sur le rythme du Maloya, admirer un spectacle de contes et de merveilles.



Résultats :



1ère place :



Maternelle : Les Chipecks

CP/CE1/CE2 : Les petits Boucaniers

CM1/CM2 : Les petits Boucaniers



2ème place:



Maternelle : Les Zazous

CP/CE1/CE2 : Les Goonies

CM1/CM2 : les Chipecks



3ème place :



Maternelle : les Dayotains

CP/CE1/CE2 : Lacazamarmaille

CM1/CM2 : Les Zazous



Prix coup de cœur :



Maternelle : Les Schtroumpfs et Villèle Maternelle



CP/CE1/CE2 : Ou Guingn’