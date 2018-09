Le verdict de la "Maison de l'horreur" attendu aujourd'hui

Après trois jours de procès, le couple de tortionnaires de la Plaine des Cafres sera fixé sur son sort ce mercredi. Marie-Daisy Delaplaine et Pascal Poudroux sont poursuivis pour séquestrations, violences, viols et proxénétisme. Pendant plusieurs mois, le couple avait séquestré dans des conditions indignes leurs victimes, pour certaines sdf, dans le but de s'approprier leurs maigres revenus. Parmi elles, la mère de Pascal Poudroux, également violée et prostituée de force.

Les deux protagonistes se renvoient la balle dans le box des accusés. Condamnés à 30 ans de réclusion criminelle en première instance et en appel, leur dernière condamnation avait été annulée suite à un vice de forme.