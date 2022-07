Le vent toujours au programme de cette journée de samedi

En ce début de journée, l'Est reste confronté, à l'instar des jours précédents, à un temps plus humide qu'ailleurs, se matérialisant notamment par la présence de nombreux paquets nuageux parfois porteurs de faibles précipitations.



Pas de réelle amélioration à attendre en journée sur cette partie de l'île qui reste donc toujours soumise aux entrées martimes. Dans l'Ouest, les nuages arborent les pentes de l'Ouest et du Nord-Ouest au fil des heures et c'est un après-midi plus nuageux qui succède à une belle matinée. Le temps y demeure majoritairement sec. Tout au plus, deux ou trois gouttes sont possibles du côté de Petite France.



Les températures maximales oscillent entre 23 et 27°C sur le littoral, atteignent 20°C à Cilaos et 11 à 12°C au Pas de Bellecombe-Jacob ou au Maïdo.



L'alizé d'Est-Sud-Est reste modéré à localement assez fort dans le Sud avec des rafales entre 60 et 70 km/h dès la mi-journée entre Saint-Pierre et le Sud sauvage et entre 50 et 60 km/h sur le littoral Nord. Des rafales de 60 km/h sont attendues également sur les crêtes exposées comme au volcan par exemple.



La mer est forte à l'Est du Cap Chevron où déferle la houle d'alizé toujours voisine de 3 mètres qui s'amortit lentement.