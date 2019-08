Le vent soutenu apporte son lot d'averses sur les régions Est, moins humide à partir de Mercredi

REUNION

Les vents d'Est Sud Est transportent de l'humidité touchant la moitié Est de la Réunion.

Les nuages d'alizé( en vert et jaune) se déversent sur les régions Est de la Réunion. Arome. METEO FRANCE

TENDANCES POUR CE LUNDI 12 A LA REUNION:

LUNDI matin

LUNDI après midi

MARDI 13 Août:

TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DU LUNDI 12 DANS LES STATIONS DE

METEO FRANCE

METEOR OI

SAINT DENIS:

LE PORT :

GRAND FOND:

SALINE:

SAINT LOUIS:

SAINT PIERRE:

SAINT PHILIPPE :

SAINTE ROSE :

SAINT BENOIT:

SAINT ANDRE:

VOLCAN:

MAIDO:

BOURG MURAT:

PLAINE DES PALMISTES:

CILAOS:

SALAZIE:

2019 AOUT 12 07h10: matin humide sur la moitié Est de l'île s'étendant de Saint Joseph à Saint André jusqu'aux hauteurs de Sainte Marie.Ciel souvent bouché au volcan qui est dans le vent et le frais.Matin mouillé également vers la PDPalmistes, Takamaka, Salazie et les hauts de Sainte Rose.Dés éclaircies se dessinent sur le littoral Nord-Est mais le ciel reste nuageux et parfois pluvieux entre Saint Philippe et Sainte Rose/Sainte Anne.Les régions de Sainte Marie et de Saint Pierre au Nord et au Sud établissent à peu près la frontière à l'Ouest de laquelle les conditions sont nettement plus sèches à la faveur d'un bel ensoleillement matinal.Le vent souffle en rafales soutenues pouvant dépasser 70km/h entre Saint Pierre et l'Etang Salé [ 78km/h relevés hier à Pierrefonds] et 60km/h entre Sainte Rose et Gillot.La région du volcan n'est pas en reste.Le vent et l'humidité donnent un ressenti assez frais sur le Sud et l'Est et dans les hauts comme au volcan ou le thermomètre peine à dépasser 10°.A l'opposé le ressenti est plus agréable sur la moitié Ouest.la région du volcan reste peu privilégiée avec un temps désagréable frais, venteux et parfois pluvieux.La couverture nuageuse péi a pris ses quartiers sur les pentes de l'Ouest et du Nord Ouest. Quelques averses ponctuelles sont possibles.Le littoral Ouest reste assez lumineux ce qui contraste avec son vis à vis oriental où les nuages restent nombreux avec quelques averses toujours possibles par places.La haute mer est houleuse avec des vagues de 2m les côtes Ouest et Sud. Houle d'alizé pouvant atteindre 2m voire 2m50 sur les côtes Est.Température du lagon: entre 24 et 25°.la journée ressemble beaucoup à celle de Lundi.A partir de Mercredi les conditions ont tendance à devenir moins humides notamment Jeudi et Vendredi.Maximum de 25° CelsiusMaximum de 27° CelsiusMaximum de 28° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 26° CelsiusMaximum de 25° CelsiusMaximum de 23/24° CelsiusMaximum de 23° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 24/25° CelsiusMaximum de 10° CelsiusMaximum de 13/14° CelsiusMaximum de 17° CelsiusMaximum de 18° CelsiusMaximum de 21° CelsiusMaximum de 19° CelsiusSur ce permettez moi de vous souhaiter un excellent début de semaine.Cheers,Patrick Hoareau.