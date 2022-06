Météo Le vent souffle avec vigueur encore aujourd'hui

Un vigoureux alizé dans la journée sur une large frange sud-ouest et sud-Est de l'île avant une dégradation pluvieuse attendue la nuit prochaine dans l'Est, ce sont les grandes lignes des prévisions de Météo France pour ce dimanche 12 juin. Par LG - Publié le Dimanche 12 Juin 2022 à 06:43

Soleil, vent puis pluies nocturnes résument cette journée de dimanche selon Météo France Réunion.



Grâce à un soleil généreux sur la majeure partie de l’île, la fraîcheur matinale se fait vite oublier. Un petit bémol cependant sur les pentes Sud du volcan où les nuages sont un peu plus nombreux et apportent de petites averses. Ces conditions perdurent durant la matinée.



Au fil de l'après-midi, les nuages prennent la main sur le relief, et les éclaircies deviennent plus discrètes dans l'intérieur de l'île. Le soleil résiste largement sur les zones littorales bien ventilées, exception faîte de la zone de la route des Laves où les nuages sont bien présents.



Côté précipitation, les averses restent d'actualité esentiellement sur les flancs du volcan.



En fin de journée et nuit suivante, une offensive nuageuse et pluvieuse affecte une bonne moitié Est du département avec même des débordements dans les hauts de l'Ouest.



Le vent souffle avec vigueur du Sud Sauvage à la Pointe au Sel comme de Sainte-Rose au Chef-Lieu avec des rafales de l'ordre de 60 à 70 km/h. La Baie de Saint-Paul comme celle de La Possession restent à l'abri de cet alizé et soumises à des brises.



La mer est agitée, mais devient forte de la Pointe au Sel à la Pointe des Cascades en passant par la Pointe de la Table. La houle de secteur Sud s'amortit vers 1 mètre 50 et la houle d'alizé reste de l'ordre de 1 mètre 50 à 2 mètres.



A noter, l'arrivée d'un nouveau train de houle de Sud-Sud-Ouest qui s'amplifie vers 2 mètres 50 la nuit prochaine.