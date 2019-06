A la Une . Le vent se renforce graduellement ces trois prochains jours L'alizé reste peu humide

2019 JUIN 18 05H35 REUNION



Bonjour la Réunion!



Globe Météosat à 6heures ce matin. La zone des Mascareignes est dépourvue de nuages actifs. ABANKS.



REMARQUES GENERALES:

1: fraîcheur dans les hauts tôt ce matin. Quelques exemples:

A 5heures Météo France relève 4.2° à Bellecombe, 5.1° au Maïdo, 5.5° à la Nouvelle, 7.0° à Cilaos, 7.3° à Bourg Murât, 8.1° à la Petite France, 9.1° à Grand Coude ou encore 9.9° à la PDPalmistes.

MétéoR Océan Indien relève 3.9° à l'Éco-Gite des Tamarins/3Bassins et 5.3° à Notre Dame de la Paix.



2: ce matin poussés par les alizés des nuages peu musclés s'attardent dans le ciel des régions Est et Sud-Est de l'île.

Quelques ondées sont possibles notamment sur les flancs Est et Sud du volcan et sur le littoral vers Sainte Rose et Saint Philippe ou localement vers Saint Benoît voire Saint André.

Les éclaircies dominent ensuite en matinée.

Temps variable au sommet du volcan ou éclaircies et plages nuageuses alternent.



Sur le reste de l'île la journée débute avec un ciel bleu. Le soleil prend un peu de temps avant de réchauffer l'atmosphère notamment sur les pentes des reliefs.



3: l'alizé est bien sensible en matinée du côté de Saint Pierre/Pierrefonds et de l'Etang Salé avec des rafales de 60/70km/h. Les rafales sont à peine moins soutenues entre Saint André et le chef-lieu.

Le vent rythme aussi la journée du côté du volcan, des plaines et sur les crêtes.

L'après midi il souffle au large de l'Hermitage et de la Saline. Il peut encore rentrer un peu temporairement notamment du côté de Trou d'Eau. Plus au nord et jusqu'à la Possession les brises sont installées.



La haute mer reste houleuse avec des vagues de l'ordre de 2m avec un pic de 2m50 la nuit prochaine selon le modèle.



Température du lagon: autour de 25° celsius



4: cet après midi les nuages ont gagné dans l'intérieur avec un gris plus prononcé pour les hauts de l'Ouest et du Nord-Ouest.

Quelques averses très localisées et brèves se déclenchent.

La couverture nuageuse descend jusqu'au littoral Ouest et Nord-Ouest.

Les régions littorales Sud et Nord-Est bénéficient a priori des plus belles éclaircies grâce au vent.



5: ce soir le ciel se dégage et les températures baissent rapidement dans les hauts.



Mercredi: temps plutôt sec avec un alizé en rafales qui monte d'un cran Jeudi avec des rafales de 75 à 85km/h possibles vers Pierrefonds et Gillot mais avec les plages de l'Ouest abritées.



TEMPERATURES MAXIMALES ATTENDUES POUR LA JOURNEE DANS LES STATIONS DE METEO FRANCE:



SAINT DENIS: Maximum de 26° celsius



LE PORT : Maximum de 27/28° celsius



SAINT GILLES: Maximum de 28° celsius



SAINT LOUIS: Maximum de 26° celsius



SAINT PIERRE: Maximum de 26° celsius



SAINT PHILIPPE : Maximum de 24° celsius



SAINTE ROSE : Maximum de 25° celsius



SAINT BENOIT: Maximum de 26° celsius



SAINT ANDRE: Maximum de 26° celsius



VOLCAN: Maximum de 14° celsius



MAIDO: Maximum de 14° celsius



BOURG MURAT: Maximum de 17/18° celsius



PLAINE DES PALMISTES: Maximum de 20° celsius



CILAOS: Maximum de 21° celsius



SALAZIE: Maximum de 20° celsius



Je vous souhaite une excellente journée!



Cheers,

