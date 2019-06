A la Une . Le vent revient la nuit prochaine, lundi humide localement, la mer grossit

2019 JUIN 09 12h30 REUNION



Bon après midi la Réunion!



carte: les averses du système frontal atténué(en bleu) s'approchent par le sud-ouest alors que l'anticyclone(A) leur emboîtera le pas et renforcera nettement l'alizé sur les Mascareignes après le répit dominical. MTOTEC



1: le ciel est souvent nuageux cet après midi dans les hauts avec des averses possibles vers Colimaçons, les hauts du nord et du nord-ouest. Les versants est du volcan, les plaines, la région de Takamaka et Salazie sont également exposés.

Les sommets de la Fournaise sont souvent dans le gris humide.



2: sur le littoral le ciel est mitigé alternant entre bleu-blanc vers les plages de l'ouest mais aussi temporairement gris clair sur le nord et localement par débordements sur le sud-ouest. Quelques ondées ponctuelles ne sont pas exclues alors que la région de Saint Philippe/Sainte Rose reste humide.



3: L'alizé nous offre un répit comme prévu en cette journée dominicale. Des brises sont observées. Néanmoins un vent léger de sud souffle sur les plages de l'ouest depuis peu et a "rafraîchi" le fond de l'air. On avait observé 29° avant midi alors que la température est retombée à un peu plus de 26° à midi. Au gré des éclaircies les températures pourront remonter un peu cet avant 16heures.



La haute mer reste houleuse. Température du lagon: autour de 26°.



4: la nuit prochaine déjà l'alizé forcit progressivement sur les côtes nord-est et sud sud-ouest.

Des entrées maritimes exposent encore la moitié est de l'île à des averses potentielles.



5: demain Lundi le vent est bien établi vers Pierrefonds/Etang Salé et entre Saint André et Gillot. Il souffle en rafales jusqu'à 60/70km/h. Dans la journée probablement en début d'après midi il rentre sur les plages de l'ouest au sud de Boucan.

Un système frontal atténué touche le quart sud-est de l'île avec un temps pluvieux. Le nord et l'ouest de l'île sont abrités.

Sensation de fraîcheur accentuée surtout là ou le vent et la pluie se conjuguent.

La mer reste houleuse particulièrement mardi. Les sorties en mer seront fortement déconseillées.



6: Ci-dessous, les températures relevées par les stations de Météo France aujourd'hui à 12heures (gauche) comparées à celles d'hier à la même heure (droite).



Dans les hauts: en moyenne les températures sont en baisse sensible par rapport à hier qui avait connu un ensoleillement notable.

Moyenne aujourd'hui de 15.8° contre 17.8° hier.



GITE DU VOLCAN: 12.0° 12.2°

BOURG MURAT: 14.7° 15.9°

MAIDO: 11.7° 14.8°

LA NOUVELLE: 17.6° 19.7°

PETITE FRANCE: 16.9° 19.0°

CILAOS: 20.1° 21.4°

PLAINE D PALMISTES: 16.9° 18.3°

GRAND COUDE: 16.7° 20.8°



Sur le littoral: en moyenne les températures sont de 24.5° aujourd'hui contre 26.6° hier. Les températures sont faiblardes sans l'est.



GILLOT: 24.8° 26.8°

LE PORT: 26.1° 26.9°

TROU D'EAU: 26.6° 27.5°

PIERREFONDS: 26.6° 28.0°

LE BARIL: 24.1° 24.7°

PT STE ROSE: 21.6° 25.9°

SAINT BENOIT: 22.9° 26.8°

SAINT ANDRE: 23.1° 26.3°





Sur ce je vous souhaite un excellent après midi .



Cheers,

