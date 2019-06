Le vent ne faiblit pas et partage notre île en 3 zones

https://www.meteo974.re/

REUNION

Bonjour la Réunion!

l'alizé soutenu

la nuit prochaine

Samedi : le vent reste soutenu surtout sur le Nord et le Sud avant enfin une décélération plus sensible Dimanche.

Ci-dessous à 6heures, les plus fortes rafales portées à ma connaissance depuis ce matin :

Pont Mathurin: 75km/h

Pierrefonds: 73km/h

Gillot: 65km/h

2019 JUIN 21 05h35Graphique: températures simulées par Arome pour 15heures cet après midi. Les plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest alors que le volcan peine à obtenir 10°. METEO FRANCEmaintient trois types de temps sur notre île:-[a]: passages d'averses plus fréquentes sur la région du volcan. Ces averses débordent temporairement sur les hauteurs de Sainte Suzanne et Sainte Marie.Les plages d'éclaircies seront plus fréquentes sur la côte en début d'après midi.Fortes rafales particulièrement dans la région du volcan où le thermomètre aura du mal à grimper au dessus de 10°.-[b]: particulièrement exposées aux plus fortes rafales qui pourront atteindre 80km/h voire localement un peu plus comme au Colorado par exemple.Le vent chasse les nuages au dessus de nos têtes et permet au soleil de dominer les débats toute la journée.[C]: abritées par le relief elles jouissent d'un temps calme et déventé. Le soleil d'hiver brille ce matin et fait grimper les températures. On peut espérer comme hier des maximales comprises entre 26 et 28° du côté de Saint Gilles et du Port.Cet après midi la couche nuageuse est plus prononcée sur les pentes des reliefs mais les averses restent rares.la haute mer est houleuse. La houle d'alizé peut atteindre 3m.Température du lagon: autour de 25°.le vent reste bien sensible sur les régions exposées avec de fortes rafales notamment au volcan.- le ciel de la moitié Est de Saint-Joseph à Saint-Denis, du volcan et des hauts du Sud sauvage reste incertain et temporairement humide. Les averses sont plus fréquentes sur les versants du volcan et à son sommet.- la moitié Ouest bénéficie d'une nuit calme et rapidement fraîche: les températures baissent rapidement dans les hauts.Sur ce je vous souhaite une excellente journée de Vendredi.Patrick Hoareau.