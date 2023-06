Le vent joue les trouble-fête

Le phénomène marquant pour cette fête des mères reste le vent. En effet, les rafales vont flirter avec les 65 à 70 km/h sur Saint Joseph et la région Sud du Volcan. Elles sont moins fortes dans le nord avec 60 km/h sur Sainte Marie. Les points hauts de l'île seront également bien ventilés. Sur les plages de l'Ouest, les brises prédominent.



Côté ciel, la matinée débute sous un ciel bien dégagé avec de larges périodes ensoleillées observées sur le littoral, en plaines et dans les cirques. Les hauts sommets profitent d'un beau ciel bleu.



Au fil de la journée, le temps devient plus variable sur les régions de l'Est avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux porteurs localement de petites averses. Le soleil se montre plus généreux sur les régions de l'Ouest et du Sud-Ouest. Mafate et Cilaos conservent de belles éclaircies cet après-midi.



Les températures maximales pour cette journée vont de 25 à 28°C.



La mer est agitée au vent, peu agitée sur la région du Port et de Saint Paul. Elle est forte de Saint Pierre à l'Anse des Cascades au déferlement d'une houle d'alizé voisine de 2 mètres à 2 mètres 50.