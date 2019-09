Le vent et la houle arrivent samedi et se renforcent dimanche

REUNION

PREVISIONS POUR LA NUIT DU VENDREDI 06 AU SAMEDI 07 :



Malgré quelques nuages qui trainent sur l'Est en début de nuit le ciel réunionnais est en grande partie dégagé par la suite ce qui favorise la fraîcheur dans les hauts où les minimales absolues peuvent à nouveau descendre en dessous de 5° au Maïdo, au volcan, à Bourg Murât ou même Cilaos



Sur le littoral elles sont comprises entre 18 et 21°.



Une houle d'environ 2m est notée sur les côtes Ouest et Sud.



PREVISIONS POUR LE SAMEDI 07 :



La matinée est au soleil qui permet au thermomètre de réagir dans les hauts.

Quelques nuages trainent entre Saint Jo et Sainte Rose.



Le vent de Sud à Sud-Est rentre graduellement sur les plages de l'Ouest et sur les côtes Est en se renforçant en journée. Les rafales peuvent atteindre 60 voire 65km/h vers Saint Leu/La Saine et entre Sainte Rose et Saint Benoît.



La couverture nuageuse péi élit plutôt les pentes de la moitié Ouest en fin de matinée et dans l'après midi. Des averses localisées sont possibles.

Les sommets bénéficient de belles éclaircies tout comme les cirques.



Le littoral reste plutôt ensoleillé sauf sur le Sud Sauvage et par débordements localement vers La Possession ou vers le Sud-Ouest.



La houle peut atteindre environ 2m50 en soirée sur les côtes Sud et Sud-Ouest.



Tendances pour le dimanche 08 :

le temps est humide sur une large moitié Sud-Est. Par effet de blocage les nuages stationnent sur les pentes du Sud Sauvage et celles du volcan où les cumuls peuvent être plus importants.



Le vent de Sud-Est est soutenu avec de bonnes rafales qui peuvent atteindre 70 à 80km/h sur les plages où il chasse les nuages . Le Nord-ouest est abrité.



En raison de l'humidité ambiante et du vent les régions Sud et Est ressentent la fraîcheur relative surtout comparé aux journées précédentes.



Les régions les plus douces sont le Nord-Ouest et le Nord abrité du vent le matin. Ensuite le vent finit par rentrer sur le Nord où il maintient l'ensoleillement.



La houle atteint son pic un peu plus tard que prévu initialement soit donc dans la journée de dimanche. Elle et proche de 3m50 voire 4 m sur les côtes Sud et Ouest.



METEO FRANCE n'a pas émis de vigilance officielle car le seuil requis n'est pas atteint ce qui ne doit pas nous dispenser de la plus grande prudence aux abords des côtes exposées et des plages.

Les sorties en mer sont vivement déconseillées.



Aperçu pour le lundi 09 :

Venteux mais assez ensoleillé sauf sur le quart Sud-Est.

La houle s'amortit.

2019 SEPTEMBRE 06 17h45