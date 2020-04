A la Une .. Le vent décoiffe sur le Sud et le Nord

Pas de risque pluvieux significatif cet après-midi. Quelques ondées dans les hauts de l'Ouest et sur les pentes du volcan sont attendues. Prévisions pour le mercredi 15 Avril

➡️ En début de matinée: la moitié Est approximativement de Saint Jo à Sainte Marie est mouillée par les entrées maritimes. Quelques averses avancent même temporairement vers Saint Denis.

Ailleurs le réveil est nettement plus lumineux.



Dans le courant de la matinée les éclaircies se multiplient sur le littoral Est et Nord-Est alors que le ciel reste encombré dans les Plaines ou encore dans la région du volcan. Dans le même temps les nuages commencent à bourgeonner sur les pentes notamment celles de la moitié Ouest.



➡️ L'après-midi quelques averses se déclenchent dans les hauts de l'Ouest et arrosent encore les pentes du volcan. Le soleil reste souverain sur le littoral Nord et Sud alors que les sommets comme la Fournaise ou le Piton des Neiges en bénéficient aussi.



En soirée le ciel réunionnais se dégage dans sa majorité. Cela devrait favoriser une baisse relativement rapide des thermomètres annonçant une nuit très agréable voire un peu fraîche.

Des entrées maritimes devraient encore taquiner la moitié Est la nuit prochaine accompagnées d'averses mais sans excès.



🎏 Le vent flashe régulièrement à près de 60km/h vers Gillot et Saint Pierre. Chez les sudistes il s'aventure même à des vitesses plus élevées proches de 75 voire 80km/h près de l'aéroport.

En revanche les régions Ouest et Nord-Ouest sont déventées.



🌊 La mer est bien remuée par les alizés et est souvent forte au vent.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h29 le 16 -- Coucher du soleil : 18h06 le 15



🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MétéoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 29/30 Le Port 31 Saint Paul 31 Grand Fond 31 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 26 Colimaçons 24 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Joseph 30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 29 Saint André 30 Volcan 17 Maïdo 18 Bourg Murât 20 Plaine des Palmistes 22 Cilaos 26 Mare à Vieille Place 25

Les pluies de la fin de la nuit. Stations de Météo France.



Analyse de la situation de surface ce matin: alizés soutenus sur les régions Nord et Sud de la Réunion. 94S est une petite zone suspecte loin au Nord des Mascareignes. 26S a été numéroté par la Navy US comme étant le 26è système de la saison cyclonique 2019/2020 de l'Hémisphère Sud, le 12ième sur notre zone. Le satellite Ascat a détecté hier des vents de l'intensité de Tempête Tropicale Modérée près du centre. A l'heure de cette publication le système n'avait pas encore été nommé par la météo mauricienne.

