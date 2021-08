Le vélo en libre-service s’installe à Saint-Pierre

Tout paré de rose, Altervélo était jusque-là connu pour sa location longue durée de vélo à assistance électrique. Ses 500 vélos ayant déjà trouvé preneurs et face à une liste d’attente qui ne cesse de s’allonger, la CIVIS en partenariat avec la SEMITTEL propose désormais aux sudistes le dispositif "Altervelo libre-service" pour une courte durée.



Comment ça marche ? "Il suffit de télécharger l’application Altervélo sur son smartphone. Créer son compte. Et retirer de la borne son vélo à assistance électrique", détaille Mathieu Chichery, directeur de la SEMITTEL.



Pour son lancement, 80 deux-roues sont disponibles, répartis sur sept stations à Saint-Pierre (Le Port, Bois d’Olives, église Bon Pasteur, mairie de Terre-Sainte, Stade Casabona, pôle d’échanges marché couvert, stade de Terre-Sainte) et trois à venir sur Saint-Louis (Roche Maigres, mairie de la Rivière, pôle d’échanges).



Les vélos sont accessibles de 5 heures à 22 heures, 7 jours sur 7.



Comptez entre 3 à 30 euros selon la formule choisie pour un droit d’accès. Les 15 premières d’utilisation sont offertes ensuite il vous faudra débourser 1,5 euros de 15 minutes à 1 heure enfin 2 euros de 1 heure à 24 heures par tranche de 30 minute.



À l’horizon 2022, 200 vélos sillonneront le sud de l’île dans l’optique de désengorger le réseau routier et de répondre à la ferveur des Réunionnais autour de la petite reine.